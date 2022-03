"United, Ten Hag favorito per la panchina"

LONDRA - Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, sarebbe il grande favorito per la sostituzione di Ralf Rangnick sulla panchina del Manchester United. Il tedesco, come da accordi - arrivato a novembre per prendere il posto di Solskjaer -, a fine stagione lascerà e passerà dietro alla scrivania. Sono numerosi i nomi dei candidati, tra i quali anche l'attuale tecnico del Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino. Ma, dopo i rumor degli ultimi giorni, secondo cui emissari del club di Manchester si sarebbero incontrati già diverse volte con il tecnico olandese, la stampa britannica non sembra avere più dubbi su chi sarà il prossimo tecnico dello United.