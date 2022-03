Daily Mail: "United favorito per Declan Rice, ma servono 180 milioni"

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, il Manchester United sarebbe la squadra favorita nella corsa per ingaggiare il centrocampista e capitano del West Ham Declan Rice, ma servirebbero 150'000'000 di sterline, ovvero circa 180 milioni di €. Sarebbe una cifra record, molto superiore rispetto a quella che sborsò un anno fa il Manchester City per acquistare Jack Grealish dall'Aston Villa per quello che, in questo momento, è il trasferimento più costoso della storia della Premier League. Supererebbe anche i 100 milioni di euro che i Red Devils versarono nelle casse della Juventus per (ri)prendere Paul Pogba, in quello che finora è il trasferimento più costoso nella storia del club inglese.