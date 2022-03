Il consiglio a Ten Hag: "Se vai allo United fai fuori Ronaldo, Pogba e Maguire"

"A Erik Ten Hag dico questo: se vai al Manchester United , fai fuori Pogba , Ronaldo e Maguire ". Rene Van Der Gijp , ex giocatore olandese che ora ospita il seguitissimo chat show Vandeeg Inside , dà questo importante consiglio al tecnico dell' Ajax , da molti dato come favorito alla successione di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils davanti a Pochettino e Lopetegui . L'ex nazionale olandese non esita a definirli tutti e tre dei " guastafeste " e pensa che sarebbe solo un bene se tutti e tre non facessero parte della rosa che avrà a disposizione il tecnico olandese.

Pogba va in scadenza a giugno

Per quel che riguarda Ronaldo, così ne parla Van Der Gijp: "Va d'accordo con Zidane. Sono sullo stesso livello". Il fuoriclasse portoghese ha un altro anno di contratto ma potrebbe lasciare lo United già a giugno. Lo stesso mese in cui se andrà Pogba, visto che ha il contratto in scadenza e non vuole rinnovare. Maguire, nonostante sia il capitano della squadra, è sempre molto bersagliato da tifosi e opinionisti per via delle prestazioni ritenute non all'altezza. Rio Ferdinand, bandiera dei Red Devils, lo ha attaccato più volte, dicendo che gli manca ritmo per giocare a quei livelli.