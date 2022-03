Van Gaal avvisa Ten Hag: "United? Meglio se sceglie un altro club"

L'allenatore olandese Louis Van Gaal, intervenuto in conferenza stampa, ha voluto dare un consiglio molto importante al tecnico dell'Ajax Erik Ten Hag, che sarebbe in procinto di passare al Manchester United, club allenato dallo stesso Van Gaal dal 2014 al 2016: "Erik è un grande allenatore e questo è sempre buono per il Manchester United. Però i Red Devils sono un club commerciale e una scelta difficile per un allenatore. Sarebbe che meglio che firmasse per un altro club".