Daily Mail: "Luis Enrique vuole allenare in Inghilterra"

Luis Enrique ha già fatto sapere ai giornalisti spagnoli che non dovrebbe rinnovare il suo contratto con la federazione, accordo che scade al termine del prossimo Mondiale in Qatar. Ha anche detto che aspetterà la fine della rassegna iridata per decidere cosa fare in futuro, con il Manchester United che lo terrebbe in considerazione come candidato alla successione di Ralf Rangnick al pari di Ten Hag, Pochettino e Lopetegui. Allo stesso tecnico ex Roma, stando a quanto riferito dal Daily Mail, piacerebbe molto allenare un club della Premier League e apparirebbe molto complicato un suo eventuale rinnovo con la Spagna se i Red Devils decidessero di fare sul serio con lui.