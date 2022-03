Mirror: "Ten Hag vicino allo United, con lui arriverebbe anche Antony"

MANCHESTER - Stando a quanto riferito dal "Daily Mirror", il casting del Manchester United per la apnchina starebbe continuando ma ci sarebbe un grande favorito: Erik Ten Hag, attuale allenatore dell'Ajax. Sarebbe lui il candidato numero uno alla successione di Ralf Rangnick sulla panchina dei Red Devils. Il diretto interessato ritiene che sia il momento per fare un passo avanti nella sua carriera, i contatti sarebbero ben avviati e Ten Hag si accontenterebbe di un ingaggio non altissimo a patto che gli venga concesso il tempo di cui ha bisogno per portare avanti il suo progetto. Di questo progetto potrebbe farne parte anche il giovane attaccante brasiliano Antony.