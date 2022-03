Il Manchester United torna a fare una tournée estiva dopo tre anni

MANCHESTER - Tre anni dopo la sua ultima tournée (due partite contro Perth Glory e Leeds nel 2019), il Manchester United tornerà per la quarta volta dal 1999 in Australia a luglio, come parte della sua preparazione e per curare il suo 'business'. I Red Devils affronteranno Melbourne Victory (15 luglio) e Crystal Palace (19) al MCG di Melbourne, stadio che ha una capienza massima di 100.000 posti. Per Cristiano Ronaldo, qualora a fine stagione resti, potrebbe essere l'occasione di rigiocare in un impianto che lo vide segnare con il Real Madrid contro lo United, e di riabbracciare parte della sua famiglia, visto che i nonni materni si stabilirono vent'anni fa a Perth.