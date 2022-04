Manchester Evening News: "United, spogliatoio diviso sulla scelta di Ten Hag"

Secondo quanto riportato dal Manchester Evening News, lo spogliatoio del Manchester United sarebbe diviso sulla scelta di Erik Ten Hag come prossimo allenatore del club in sostituzione di Ralf Rangnick. Alcuni giocatori credono che sia il tecnico ideale, in quanto sarebbero convinti che possa farli crescre sia a livello individuale che di squadra. Altri, invece, non sarebbero altrettanto convinti delle qualità dell'attuale allenatore dell'Ajax e preferirebbero Pochettino. Ma, nonostante ciò, pare che sia proprio l'allenatore olandese il favorito alla successione di Rangnick.