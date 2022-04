"Cristiano Ronaldo mi costa migliaia di euro": la protesta del tifoso è virale

Da Torino a Manchester , e solo per vedere Cristiano Ronaldo , ma del campione portoghese nessuna traccia. La sfortunata vicenda arriva dal Regno Unito e ha come protagonista Chris Broome , 43enne originario di Yatton, Somerset , nel sud dell'Inghilterra. Forse il quasi omonimo Chris non sarà il tifoso più privilegiato del mondo ma di certo ha dimostrato di essere uno dei più tenaci. L'uomo le sta provando davvero tutte per avverare il desiderio più grande del figlio, che sogna di vedere un gol dell'attaccante del Manchester United dal vivo ed esultare con il celebre "Siuuu" insieme a tutto lo stadio. Finora però i risultati non solo sono stati deludenti ma anche molto costosi...

Da Torino a Manchester solo per Ronaldo

"Ho promesso a Zac che lo porterò a vedere Ronaldo giocare, quindi farò in modo che il suo sogno si avveri - ha dichiarato Chris Broome, come riporta il Sun - Ma questa cosa mi sta costando un occhio della testa". Nel 2020, quando CR7 vestiva ancora la maglia della Juve, Chris aveva pagato circa 1800 euro per volare allo Stadium di Torino ma in quell'occasione l'asso portoghese aveva riposato. A marzo 2022 l'uomo ci riprova spendendo altri 1800 euro tra viaggio e hotel per assistere al derby di Manchester che però Ronaldo salta per infortunio. L'ultimo sfortunato tentativo è di sabato scorso, con il portoghese di nuovo fuori contro il Leicester per indisposizione e "sintomi influenzali". La protesta dello sfortunato tifoso inglese è diventata in breve virale sul web: e chissà che ora non arrivi fino alle orecchie di Ronaldo, famoso per i suoi gesti di grande altruismo.