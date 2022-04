Cristiano Ronaldo distrugge il telefono di un tifoso: la reazione è virale

Continua il periodo di crisi per il Manchester United, reduce da un'altra sconfitta in casa dell'Everton. I Red Devils hanno vinto una sola partita nelle ultime cinque uscite ma l'incredibile prova vista contro i Toffees, quartultimi in Premier, non è proprio andata giù a Cristiano Ronaldo, con l'ex Juve finito al centro di una dura polemica social. Lo United non è riuscito a ribaltare la sfida di Goodison Park, terminata 1-0 per i padroni di casa grazie al gol di Gordon al 26'. Questo nonostante la presenza delle sue stelle: dal portoghese fino a Paul Pogba, subentrato a Fred verso la fine del primo tempo. Al termine del match, CR7 ha però completamente perso la testa, come si vede in un video che lo immortala mentre distrugge il telefono a un tifoso avversario.