"Cristiano Ronaldo è un delinquente, ecco i lividi di mio figlio" FOTO

È bufera su Cristiano Ronaldo, dopo che il portoghese si è reso protagonista di uno spiacevole episodio al termine della sfida contro l'Everton, vinta dai padroni di casa per 1-0. Al termine del match CR7 - che si è poi scusato sui social - ha completamente perso la testa, come si vede in un video che lo immortala mentre distrugge il telefono a un giovane tifoso avversario. La mamma del 14enne si è sfogata prima con la stampa inglese. "Ha filmato tutti i calciatori dello United che passavano e poi ha abbassato il telefono inquadrando la gamba sanguinante di Ronaldo - ha spiegato al Liverpool Echo - Non ha neppure fiatato ma il portoghese gli ha preso il telefono e mio figlio è rimasto scosso e ha pianto, non riusciva ad accettare quello che era successo".