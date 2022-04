The Athletic: "United, Rooney ha rifiutato l'offerta di Ten Hag"

Secondo quanto riportato da The Athletic, Wayne Rooney non entrerà a far parte dello staff di Erik Ten Hag. L'allenatore olandese, qualche giorno fa, è stato nominato nuovo allenatore del Manchester United per la prossima stagione al posto di Ralf Rangnick. Lo stesso attuale tecnico dell'Ajax avrebbe proposto al tecnico del Derby County di entrare a far parte del suo staff, ma lui avrebbe detto no in quanto vorrebbe tornare a Old Trafford solo come capo allenatore. E poi, nonostante la retrocessione del club in League One, l'ex attaccante dell'Inghilterra ha detto che non intende lasciare la panchina dei Rams.