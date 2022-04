Dall'Inghilterra: "United, Greenwood in libertà vigilata fino a giugno"

Secondo quanto riferito dai media inglesi, Mason Greenwood , giocatore del Manchester United , avrebbe ottenuto l'ampliamento della libertà vigilata - che scade questo sabato - fino a giugno, grazie al pagamento di una cauzione. L'inglese è stato accusato dalla sua ex di stupro e violenza sessuale , e il processo si terrà proprio a giugno . É stato indagato anche dalla polizia britannica di minaccia di morte e estorsione e lo scorso di mese di gennaio è stato pure in galera.

Gli sponsor lo hanno scaricato

Harriet Robson, la sua ex, ha postato dei video con dei lividi sul corpo e ferite che le sarebbero state inflitte dal calciatore di proprietà dei Red Devils. Per quel che riguarda il club, hanno fatto sapere che il giocatore sarà fuori rosa e sarà sospeso fino a che la sua posizione non verrà chiarita. La EA ha eliminato l'immagine del giocatore dal videogioco Fifa e anche la Nike ha confermato di aver rotto qualsiasi rapporto con lui.