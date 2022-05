Clamoroso Ronaldo, Mirror: "Potrebbe tornare al Real"

MANCHESTER - Un clamoroso ritorno. É quello ipotizzato dal " Mirror ", che non esclude l'ipotesi di un Cristiano Ronaldo di nuovo con la maglia del Real Madrid nella prossima stagione. Nonostante i suoi 37 anni e una stagione difficile per il Manchester United , il portoghese è già a quota 23 gol stagionali fra Premier e coppe e a Madrid c'è chi starebbe pensando di riportare CR7 alla Casa Blanca .

Il suo contratto scade nel 2023

Ronaldo ha un contratto per un'altra stagione con i Red Devils, ma con l'arrivo di Ten Hag in panchina lo United si prepara a una rivoluzione. Per il portoghese potrebbe non esserci spazio e il Real, a patto però che l'assalto a Mbappé non vada a buon fine, lo riaccoglierebbe a braccia aperte.