Ronaldo, clamoroso errore e gol numero 700 con i club sfumato

Novanta minuti in campo nel match di Europa League contro l'Omonia non sono bastati a Cristiano Ronaldo per trovare il 700° gol con i club. Il Manchester United alla fine ha vinto 3-2 fuori casa rimontando l'iniziale svantaggio, ma contnua il personale periodo no del campione portoghese che non è andato oltre l'assist per la seconda rete di Rashford. Il culmine della sfortuna CR7 lo ha raggiunto al 78', quando a porta praticamente sguarnita ha colpito in pieno il palo da posizione ravvicinata. La sua espressione frustrata, come al solito, ha detto più di mille parole...