Cristiano Ronaldo scrive la storia: fa 700 ed esulta così! 

Cristiano Ronaldo ha impiegato 15 minuti esatti dal suo ingresso in campo in Everton-Manchester United per trovare il 700° gol con i club della sua straordinaria carriera. Anche stavolta CR7 era partito dalla panchina, ma al 29' del primo tempo è subentrato a Martial e al 44' ha sfruttato al meglio l'assist di Casemiro per firmare il 2-1 (poi diventato definitivo) per gli ospiti.