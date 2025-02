De Ligt e l'ennesimo ko United: "Sfortunati. Non siamo dove dovremmo essere"

Non si arresta il momento negativo del Manchester United . Nell'ultima giornata di Premier League è arrivata l'ennesima sconfitta, questa volta per mano del Tottenham , unica squadra a battere i Red Devils ben tre volte in una singola stagione. Nell'immediato post-partita, a fare il punto della situazione è stato l'ex Juventus Matthijs de Ligt , che non ha utilizzato giri di parole per commentare la brutta prestazione.

Le parole di De Ligt

Il difensore dello United, nell'immediato post-partita, ha commentato la sconfitta appellandosi alla sfortuna ma non solo:"Penso che concretizzare le occasioni sia una cosa importante nel calcio e siamo stati sfortunati a non esserci riusciti". E prosegue: "Se perdi significa che devi migliorare molto. Lo United non è dove dovrebbe essere e se avessi saputo la soluzione per uscire da questo momento l'avrei detta e avremmo vinto, ma dobbiamo guardare a noi stessi ed essere responsabili. Dobbiamo restare uniti, altrimenti non otterremmo mai risultati positivi, anche perché altrimenti non otterremmo mai risultati". E aggiunge: "Non è abbastanza per lo United. Non concretizziamo le occasioni e stiamo subendo troppi gol. Ci sono molte cose che dobbiamo migliorare e spero che la situazione migliori presto".