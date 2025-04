Un nuovo Pogba sulla scena! Chi è il talento che ha stregato lo United

La stagione calcistica sta per volgere al termine e il calciomercato inizia a prendere sempre più quota. C'è chi si sta già muovendo per anticipare la concorrenza ed evitare le aste estive. Tra i club più attivi c'è sicuramente il Manchester United, che in attesa di capire come e in che modo concluderà un campionato di Premier League da dimenticare, guarda al futuro: nel mirino c'è Enzo Kana-Biyik, talentino francese che sta già facendo tanto parlare di sé, definito come il "nuovo Pogba".