Garnacho sul mercato, che litigio con Amorim: lo United è un inferno, tutti contro tutti!

Volano gli stracci in casa Manchester United dopo la bruciante sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham . Una vittoria nel derby inglese, con conseguente qualificazione in Champions, avrebbe potuto risollevare le sorti di una stagione decisamente complicata, che vede i Red Devils al 16esimo posto della Premier League con soli 39 punti a 90' dalla fine del campionato. Dopo il ko con gli Spurs ecco che arriva il litigio a distanza tra una delle stelle della squadra, Alejandro Garnacho, e il tecnico Ruben Amorim.

Manchester United, lite Amorim-Garnacho

Il tecnico dello United, a sorpresa, ha deciso di escludere l'argentino dalla formazione titolare nella sfida contro il Tottenham. Al suo posto è stato invece schierato Mason Mount: una scelta, visto l'andamento della gara, evidentemente poco felice. Garnacho ha fatto il suo ingresso in campo a 19' dalla fine, senza riuscire a risollevare le sorti dell'incontro. Una decisione, quella di Amorim, che ha evidentemente fatto infuriare il calciatore, con quest'ultimo che nelle interviste post gara non le ha mandate a dire, lasciando più di una porta aperta al suo addio da Manchester in estate: "La stagione è stata una me**a, non abbiamo battuto nessuno in campionato. Prima della finale ho giocato ogni partita aiutando la squadra, e giocare 20 minuti oggi... non lo so". Poi la chiosa sul futuro: "Mi godrò l'estate e poi vedremo".

Sollecitato sulla scelta di Mount al posto di Garnacho, venendogli chiesto se a posteriori avrebbe fatto una scelta diversa, Amorim nel post gara ha sottolineato: "È facile dirlo adesso. Chi ha sprecato la grande occasione nel primo tempo della semifinale? Garnacho. Il calcio è così". Una stilettata del tecnico al suo calciatore che, in aggiunta alle dichiarazioni tutt'altro che leggere dell'argentino, fanno presagire una più che possibile separazione. Eppure Garnacho non è l'unico che potrebbe lasciare lo United in estate...