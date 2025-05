Horror United, spunta... Allegri! La clamorosa indiscrezione sul futuro

Ennesima stagione infausta per il Manchester United culminata con la sconfitta in finale di Europa League per mano del Tottenham. Anche l'ultimo e unico appiglio per dare un senso al campionato che si è concluso con un misero 16esimo posto in classifica. L'avvicendamento in panchina tra Ten Hag e Ruben Amorim a quanto pare non ha dato quella svolta tanto auspicata dalla società. Al punto che, secondo quanto filtra dalle colonne del "The Sun", sembrerebbero in salita le quotazioni che vedrebbero un divorzio anticipato con il tecnico ex Sporting Lisbona, in favore di... Massimiliano Allegri!