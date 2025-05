Garnacho, storie tese a Manchester: la frase di Amorim non lascia dubbi

L'avventura di Alejandro Garnacho al Manchester United sembra ormai giunta al capolinea. Dopo una stagione disastrosa per i Red Devils, conclusa con l’amara sconfitta nella finale di Europa League a Bilbao contro il Tottenham, il club si prepara a una profonda rifondazione . E il giovane talento argentino, classe 2004, sarebbe tra i primi sacrificati soprattutto per quanto sucesso con i tecnico Amorim nell'immediato post gara.

Garnacho-Amorim, rapporto teso

Il rapporto tra Garnacho e il tecnico Ruben Amorim, arrivato sulla panchina dei Red Devils tra grandi aspettative, non è mai realmente decollato. Le tensioni, covate nel corso dei mesi, sono esplose in modo definitivo proprio in occasione dell’atto conclusivo della stagione europea. Nella finale contro gli Spurs, Amorim ha deciso sorprendentemente di lasciare Garnacho in panchina, preferendogli Mason Mount nell’undici titolare. Una scelta che ha fatto discutere e che il diretto interessato non ha per nulla digerito.

A fine partita, visibilmente deluso sia per l’esclusione sia per il risultato, l’esterno argentino non ha nascosto il suo malumore davanti alla stampa e a precisa domanda ha risposto: "Ho giocato tutte le partite fino a questa finale, dando il mio contributo. E poi mi ritrovo a giocare solo venti minuti oggi... non so cosa dire", ha dichiarato a caldo. Parole che non sono passate inosservate, anzi, avrebbero irritato profondamente Amorim.