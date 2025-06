"Bruno Fernandes-Al Hilal, rinforzo Mondiale: cifre folli dall'Arabia"

Dopo la delusione in finale di Europa League e una stagione da dimenticare per il Manchester United, Bruno Fernandes potrebbe essere a un passo dall’addio. Il capitano portoghese, punto fermo dei Red Devils dal suo arrivo nel 2020, è nel mirino dell’Al Hilal, ambizioso club saudita deciso a rinforzarsi in vista della prossima Coppa del Mondo per Club. Un trasferimento che potrebbe cambiare radicalmente il volto del centrocampo saudita e il destino del numero 8 portoghese. "Sono sempre stato onesto. Se il club pensa sia il momento giusto per vendermi, lo accetterò. Resterò fino a quando non mi diranno che è ora di andare. Non sarò mai un problema per il Manchester United", ha dichiarato il capitano dopo la sconfitta di Bilbao. Intanto però e voci arabe si infittiscono dove potrebbe trovare anche Inzaghi come allenatore...