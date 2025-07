Garnacho, no a Ronaldo e all'Arabia: il talento dello United resta sul mercato

A Manchester , zona United , non si può respirare serenità. Il club è da tempo in preda al caos e scelte sbagliate e spesso al termine di ogni estate si trova a spendere tanti soldi sul mercato senza avere un ritorno in campo. Di milioni i Red Devils ne hanno spesi tanti e ora stanno cercando di rinforzare la rosa di Amorim in modo intelligente. Non dovrebbe farne parte Garnacho , che già lo scorso inverno ha rischiato di lasciare il club, con il Napoli che lo ha a lungo corteggiato.

Garnacho esubero United: resta sul mercato

Il contratto di Garnacho scade nel 2028 e il Manchester United di certo non lo regalerà, nonostante l'allenatore non lo consideri al centro del progetto. Come riporta il Sun, l'argentino non dovrebbe far parte del ritiro estivo dei Red Devils in America. Lo hanno messo alla porta. L'Al-Nassr gli avrebbe offerto l'opportunità di trasferirsi in Arabia Saudita per giocare con il suo idolo Ronaldo, ma Garnacho avrebbe declinato, secondo quanto riportato dal Telegraph. La sua priorità sarebbe la permanenza in Europa e si è parlato anche di un possibile scambio con Nkunku del Chelsea. Il Napoli resta vigile, anche se ha deciso di puntare su Noa Lang. Molto dipenderà dalle richieste inglesi. L'ala è valutata circa 70 milioni di sterline, un prezzo troppo alto dopo l'ultima stagione, anche se la giovane età (classe 2004) gioca a favore del Manchester United.