Bruno Fernandes sprona il Manchester United: "Siamo pigri, qui non si può sbagliare"

Termina con un pareggio la tournée del Manchester United negli Stati Uniti. Dopo i successi sul West Ham e sul Bournemouth , arriva il 2-2 contro l' Everton . Dopo la partita, ai microfoni di NBC Sports si presenta il capitano Bruno Fernandes , che non usa mezzi termini per giudicare il percorso dei Red Devils negli USA: "Positivo, è stato bello essere uniti, creare un legame tra i giocatori, soprattutto i nuovi. Ma non volevamo finire in questo modo, non abbiamo fatto la nostra miglior prestazione, eravamo un po' pigri oggi . Dobbiamo evitare questo perché la puoi pagare a caro prezzo", sostiene il centrocampista.

Il mercato e la cultura del club

Bruno Fernandes dice la sua anche sul mercato, che ha visto lo United rinforzarsi: "Stiamo migliorando, non siamo dove dovremmo essere. Non voglio scaricare responsabilità su nessuno ma penso che la società stia facendo il massimo, considerando la situazione finanziaria di cui si parla, anche se io non sono coinvolto in questo. E' chiaro che ci serviva più competizione, più qualità per fare uno step e avere più scelte oltre agli 11 titolari e penso che la società stia provando a farlo". Forse però c'è ancora bisogno di qualche innesto: "Spero che riusciremo a prendere altri giocatori, uno o due", dichiara il portoghese, che conclude con una considerazione sulla cultura del club: "Ogni dettaglio conta. In questo club non puoi sbagliare niente né in campo né fuori, perché hai l'attenzione dei media e dei tifosi, quindi devi essere responsabile. La cultura di questo club era vincere, noi dobbiamo tornare ad acquisirla. Non è solo la mentalità vincente, di cui abbiamo bisogno, ma molte altre cose che il club sta cercando di migliorare: la squadra, lo staff... Molte persone hanno sofferto, gente che ha lavorato qui per molti anni è andata via, i tifosi spendono tanto per i biglietti e apprezziamo quello che fanno per noi, dunque per noi giocatori è il momento di dimostrare sul campo".