Carragher duro su Amorim: "È ancora lì perché i vertici del Manchester United..."

Da quando c'è Ruben Amorim in panchina, il Manchester United non ha mai vinto due partite consecutive in Premier League. Partendo da questo dato, negli studi di Sky Sports UK si è sviluppato un dibattito attorno all'operato dell'allenatore portoghese. Quest'ultimo ha ottenuto solamente 34 punti in 33 partite di Premier League , frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte. Dal ritiro di Sir Alex Ferguson nel 2013, i suoi successori sulla panchina dei Red Devils non hanno ottenuto risultati memorabili; eppure ciascuno di loro, nelle prime 33 partite alla guida del club, ha ottenuto molti più punti di Amorim . Solskjaer aveva 56 punti, uno in meno di Moyes . Gli altri tre allenatori sono tutti vicini: ten Hag con 63 punti, Mourinho 64 e van Gaal 65. Sono numeri impietosi che certificano la crisi dello United di Amorim .

Le critiche ad Amorim

Duncan Ferguson, ex attaccante dell'Everton e attuale allenatore dell'Iverness, ritiene che Amorim sia "molto fortunato nel poter ancora allenare uno dei più grandi club al mondo. Gli vanno dati dei meriti per quello che ha fatto prima di venire allo United, ma in un club come questo non puoi avere queste statistiche". Come fa allora ad essere ancora alla guida dei Red Devils nonostante i risultati negativi? Jamie Carragher, ex difensore del Liverpool e della Nazionale inglese, ha risposto così a riguardo: "Secondo me è ancora lì perché i vertici dello United hanno commesso tanti errori, per cui non vogliono ammettere che ne hanno fatto un altro. È un disastro. Amorim ha fatto cose straordinarie allo Sporting, ma il suo sistema di gioco non si sposa con la tradizione di un club come lo United. Nessuno vuole vedere la gente perdere il proprio lavoro, ma questa storia deve finire il prima possibile".

I principali errori commessi

"Non cambia mai sistema di gioco. Quando stai perdendo, devi trovare una soluzione per rimontare, non puoi mantenere lo stesso modulo per tutto il tempo. Magari potrebbe tornare alla difesa a 4, un classico per il Manchester United. Ma lui è stato preso per giocare con questa formazione: i vertici del club sapevano a cosa sarebbero andati incontro, loro volevano questa formazione e questo tipo di gioco", ha detto Ferguson in merito all'insistenza di Amorim sulla difesa a 3. Carragher ha aggiunto: "È come chiedere a Klopp di non usare il pressing o a Guardiola di smetterla col possesso palla. La società ha preso Amorim, gli ha chiesto di cambiare i difensori centrali, e lui in 42 partite su 49 ha cambiato il terzetto difensivo. Ogni allenatore della Premier se guardasse la situazione dello United penserebbe di poter fare meglio di lui. Dovrebbe giocare con una difesa a 4, con Bruno Fernandes numero 10, Mbeumo e Cunha sugli esterni e Sesko davanti: credo che un allenatore competente se utilizzasse questo modulo porterebbe questa squadra a lottare per l'Europa".