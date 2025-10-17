Clamoroso United! "Amorim out e l'italiano pronto, l'ha detto agli amici"

Roberto Mancini sulla panchina del Manchester United? È l'indiscrezione che si fa strada in Premier League, dove il nome del tecnico campione d'Inghiterra nel 2012 sembra essere tornato di moda. Stando a quanto riportato dal The Sun, l'ex Manchester City avrebbe confidato ad alcuni amici di essere nella lista dei Glazer, qualora i Red Devils decidessero di staccare la spina alla gestione Ruben Amorim. Il tecnico portoghese non ci ha pensato due volte a fare bagagli e lasciare lo Sporting Lisbona, quando nel novembre del 2024 è stato chiamato a subentrare all'esonerato Erik ten Hag.
Il tracollo dopo Ferguson
Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e lo stesso Amorim non ha mai mancato di dichiarare quanto drammatica fosse la condizione di una squadra che dopo l'8º posto del 2024, peggior piazzamento di sempre in Premier, è affondata fino alla 15ª posizione della stagione successiva. Un decorso che ha conosciuto più d'una debacle: la più recente l'eliminazione al secondo turno di Carabo Cup per mano del Grimsby Town, squadra di quarta divisione inglese. All'8ª giornata di campionato, lo United - atteso domenica 19 ad Anfield - ha raccolto un bottino di 10 punti frutto di 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. Insomma, finita l'era Sir Alex Ferguson è seguito un medioevo a cui nessuno dei 10 allenatori che si sono alternati sul fronte rosso di Manchester è riuscito a porre rimedio.
Manchester United: l'indiscrezione Mancini
Il nome di Mancini torna allora a riecheggiare per le strade di Manchester - lui che in Inghilterra ha oltretutto concluso la carriera da calciatore con la maglia del Leicester nel 2001 - . Questa volta però sull'altra sponda, quella dove si vocifera che il tecnico di Jesi abbia incontrato in più d'una occasione Sir Jim Ratcliffe nel sud della Francia, dove hanno entrambi casa. Nessun incontro ufficiale, ma l'idea di un eventuale insediamento sulla panchina opposta a quellla dei Citizens è indubbiamente suggestiva. Esonerato nel maggio del 2013, alla guida del City Mancini ha conquistato - oltre la Premier 2011/2012 - anche la Fa Cup che nel 2011 ha rotto un digiuno lungo 35 anni e il Community Shield nel 2012.
