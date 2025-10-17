Clamoroso United! "Amorim out e l'italiano pronto, l'ha detto agli amici"

Roberto Mancini sulla panchina del Manchester United? È l'indiscrezione che si fa strada in Premier League, dove il nome del tecnico campione d'Inghiterra nel 2012 sembra essere tornato di moda. Stando a quanto riportato dal The Sun, l'ex Manchester City avrebbe confidato ad alcuni amici di essere nella lista dei Glazer , qualora i Red Devils decidessero di staccare la spina alla gestione Ruben Amorim . Il tecnico portoghese non ci ha pensato due volte a fare bagagli e lasciare lo Sporting Lisbona, quando nel novembre del 2024 è stato chiamato a subentrare all'esonerato Erik ten Hag .

Il tracollo dopo Ferguson

Tuttavia, le cose non sono andate come previsto e lo stesso Amorim non ha mai mancato di dichiarare quanto drammatica fosse la condizione di una squadra che dopo l'8º posto del 2024, peggior piazzamento di sempre in Premier, è affondata fino alla 15ª posizione della stagione successiva. Un decorso che ha conosciuto più d'una debacle: la più recente l'eliminazione al secondo turno di Carabo Cup per mano del Grimsby Town, squadra di quarta divisione inglese. All'8ª giornata di campionato, lo United - atteso domenica 19 ad Anfield - ha raccolto un bottino di 10 punti frutto di 3 vittorie, 3 sconfitte e 1 pareggio. Insomma, finita l'era Sir Alex Ferguson è seguito un medioevo a cui nessuno dei 10 allenatori che si sono alternati sul fronte rosso di Manchester è riuscito a porre rimedio.