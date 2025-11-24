Schiaffi tra compagni, follia in Manchester United-Everton: l’espulsione surreale è già storia

Surreale episodio nel Monday Night di Premier League fra Manchester United ed Everton: al 13' i Toffees sono rimasti in dieci per l'espulsione di Idrissa Gueye per "condotta violenta". Il giocatore ha rifilato uno schiaffo... al compagno di squadra Michael Keane e sono dovuti intervenire altri due giocatori dell'Everton, Pickford e Ndiaye, per separare i due. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato la sfuriata di Gueye. L'arbitro non ha avuto dubbi: rosso diretto e Everton in 10 per 75 minuti di partita. Un episodio non inedito nella Premier: nell'aprile 2005, durante Newcastle-Aston Villa, i due calciatori dei Magpies Bowyer e Dier vennero alle mani e furono entrambi espulsi. Sul campo l'Everton conquista i tre punti. Dopo cinque risultati utili di fila, il Manchester United torna a incepparsi. Un successo sorprendente per come si era messa la partita. Nonostante l'inferiorità numerica, però, l'Everton passa e aggancia in classifica a quota 18 lo stesso United, Liverpool e Tottenham. Una vittoria, come detto, di misura grazie alla rete al 29' del primo tempo di Kiernan Dewsbury-Hall che si fa strada nella difesa avversaria, arriva sul limite e infila il portiere nel sette di destra. Un capolavoro.
Espanyol di misura sul Siviglia
Nella Liga il posticipo del lunedì va all'Espanyol che batte per 2-1 il Siviglia. La stessa compagine di Barcellona si rialza dopo due sconfitte di fila e torna in zona Europa. Per gli andalusi arriva il quarto ko nelle ultime cinque gare. Dopo un primo tempo con poche occasioni da rete e poche emozioni, la gara gara si accende nella ripresa. Al minuto numero 48 a sbloccare il punteggio è la formazione di casa: Tyrhys Dolan mette un palla perfetta sulla testa di Pere Milla che da due passi non sbaglia e mette il pallone nel sette di sinistra. Quando il match si stava incanaldo in questa direzione, all'84' arriva il raddoppio. Urko Gonzalez imbecca Roberto Fernandez Jaen sul limite dell'area che segna calciando il pallone nel sette di destra. Passano due minuti e all'86' il Siviglia accorcia le distanze: Marcao sovrasta i difensori nell'area piccola ed incorna di testa all'angolino basso di sinistra. Il portiere non ha potuto proprio intervenire, risultato.