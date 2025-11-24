Schiaffi tra compagni, follia in Manchester United-Everton: l’espulsione surreale è già storia

Surreale episodio nel Monday Night di Premier League fra Manchester United ed Everton: al 13' i Toffees sono rimasti in dieci per l'espulsione di Idrissa Gueye per "condotta violenta". Il giocatore ha rifilato uno schiaffo... al compagno di squadra Michael Keane e sono dovuti intervenire altri due giocatori dell'Everton, Pickford e Ndiaye, per separare i due. Ancora non è chiaro cosa abbia provocato la sfuriata di Gueye. L'arbitro non ha avuto dubbi: rosso diretto e Everton in 10 per 75 minuti di partita. Un episodio non inedito nella Premier: nell'aprile 2005, durante Newcastle-Aston Villa, i due calciatori dei Magpies Bowyer e Dier vennero alle mani e furono entrambi espulsi. Sul campo l'Everton conquista i tre punti. Dopo cinque risultati utili di fila, il Manchester United torna a incepparsi. Un successo sorprendente per come si era messa la partita. Nonostante l'inferiorità numerica, però, l'Everton passa e aggancia in classifica a quota 18 lo stesso United, Liverpool e Tottenham. Una vittoria, come detto, di misura grazie alla rete al 29' del primo tempo di Kiernan Dewsbury-Hall che si fa strada nella difesa avversaria, arriva sul limite e infila il portiere nel sette di destra. Un capolavoro.