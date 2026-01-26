United, Carrick riporta il sereno a Manchester: City ed Arsenal ko e zona Champions agguantata

Due vittorie in altrettante uscite, contro le prime due della classifica: chiamato a salvare la stagione dei Red Devils nel ruolo di tecnico ad interim, a Michael Carrick sembrano essere bastate due settimane per meritarsi la conferma all'Old Trafford. Prima la netta vittoria al debutto contro il Manchester City , poi il colpaccio in extremis sul campo della capolista Arsenal . Due successi inattesi ma ugualmente meritati, che hanno inevitabilmente rilanciato le ambizioni dello United, salito al quarto posto in classifica. È ancora troppo presto per conoscere il suo futuro. Anche un suo ex compagno di squadra, sette stagioni fa, Ole Gunnar Solskjaer - chiamato in circostanze analoghe - riuscì a vincere le prime otto partite di fila e poi sei delle nove successive, facendo bene anche in Champions League . Risultati che gli valsero un nuovo contratto, salvo essere esonerato pochi mesi dopo.

United: tutti pazzi per Carrick

Non c'è dubbio, però, che l'impatto di Carrick sia stato fragoroso, sia a livello mentale sia tattico. Il suo United ha vinto due gare consecutive, impresa che il suo predecessore, il portoghese Ruben Amorim, era riuscito a compiere una sola volta nei suoi 14 mesi di mandato. Impietoso anche il confronto dei punti guadagnati: sei da Carrick nelle prime due gare, contro i sette raccolti da Amorim nelle sue prime cinque partite, prima di perdere le tre successive. E ancora: lo United ha ottenuto il doppio dei punti nelle ultime due partite, contro la prima e la seconda squadra in classifica, rispetto alle tre precedenti, giocate contro Leeds, Wolverhampton e Burnley, tre delle ultime cinque squadre in graduatoria. Solo un mese fa, quasi nessuno avrebbe scelto Carrick come prossimo allenatore dello United, preferendogli, per esempio, Oliver Glasner del Crystal Palace. Ma adesso - sicuramente tra i 3.000 tifosi che domenica hanno festeggiato a lungo la prima vittoria dei loro beniamini all'Emirates Stadium dopo sei anni - cresce il partito di chi chiede a Sir Jim Ratcliffe, in crisi di popolarità, la conferma dell'ex centrocampista di Old Trafford.