Carrick, l'altra faccia di Manchester: con la qualificazione Champions arriva il rinnovo

C’è una Manchester che cambia pelle nello stesso giorno, sospesa tra la fine di un’era e la voglia di rinascere. Da una parte l’addio di Pep Guardiola al City dopo dieci anni che hanno riscritto la storia del club; dall’altra la scelta dello United di aggrapparsi finalmente a qualcosa che profuma di casa. Perché confermare Michael Carrick non è soltanto una decisione tecnica: è un atto di fiducia verso un uomo che conosce ogni angolo di Old Trafford, ogni ferita e ogni sogno dei Red Devils. Dopo anni di rivoluzioni, cambi e promesse mai mantenute, lo United prova a ritrovare sé stesso affidandosi a chi quel club lo ha vissuto da protagonista. Carrick è tornato in punta di piedi, ma in pochi mesi ha riportato entusiasmo, identità e soprattutto la Champions League. E, forse, il futuro dello United comincia proprio da lì.
Carrick, ufficiale il rinnovo con lo United
Il Manchester United ha ufficializzato il rinnovo di Michael Carrick, che resta alla guida della prima squadra fino al 2028. L'ex centrocampista ha avuto un impatto immediato sulla squadra. Le vittorie contro Manchester City e Arsenal nelle sue prime due gare gli sono valse il premio di Allenatore del Mese in Premier League. Sotto la sua gestione, i Red Devils hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Carrick ha raccolto 11 successi in 16 incontri, ottenendo il miglior rendimento del campionato nel periodo considerato.
Da calciatore dello United ha collezionato 464 presenze, diventando uno dei protagonisti più vincenti della storia recente del club. Nel suo palmarès figurano cinque Premier League, una Champions League, una Europa League, una FA Cup, due Coppe di Lega e il Mondiale per Club FIFA. Un'icona a Old Trafford che è riuscito a riportare quell'identità forse persa dopo l'addio di Ferguson.
Carrick: "Da quando sono qui ho sentito la magia dello United"
Dopo il rinnovo sono arrivate anche le parole dell'allenatore: "Dal momento in cui sono arrivato qui vent'anni fa, ho sentito la magia del Manchester United. Portare la responsabilità di guidare il nostro speciale club mi riempie di immenso orgoglio. Negli ultimi cinque mesi, questo gruppo di giocatori ha dimostrato di poter raggiungere gli standard di resilienza, unità e determinazione che qui chiediamo a noi. Ora è tempo di andare avanti insieme, con ambizione e un obiettivo chiaro. Il Manchester United e i nostri incredibili tifosi meritano di lottare ancora una volta per i più grandi riconoscimenti".
Wilcox: "Michael si è guadagnato il rinnovo"
Anche il direttore, Jason Wilcox, ha dichiarato: "Michael si è guadagnato pienamente l'opportunità di continuare a guidare la nostra squadra. Nel tempo in cui ricopre questo ruolo, abbiamo visto risultati positivi in campo, ma più di questo, un approccio che si allinea con i valori, le tradizioni e la storia del club. I risultati di Michael nel riportare il club in Champions League non vanno sottovalutati. Ha instaurato un forte legame con i giocatori e può essere orgoglioso della cultura vincente di Carrington e degli spogliatoi, che stiamo continuando a costruire".
E ora il mercato per la Champions
Con il rinnovo di Carrick è arrivato anche il segnale di continuità auspicato da tempo in casa Manchester United. L'obiettivo Champions è stato raggiunto e ora c'è la possibilità di pianificare il futuro, compreso il mercato per andare alla ricerca di quei giocatori funzionali e in grado di poter alzare ulteriormente il livello della rosa a disposizione del tecnico. Il primo nome della lista è stato già segnato e cerchiato di rosso, il profilo è uno di quelli della Serie A: si tratta di Ederson dell'Atalanta. Un giocatore che può lavorare bene della doppia fase e che, con la Dea, ha fatto stagioni importanti e in crescita. Un altro nome che è stato seguito è quello di Leao del Milan, ma è certo non saranno gli unici.
C’è una Manchester che cambia pelle nello stesso giorno, sospesa tra la fine di un’era e la voglia di rinascere. Da una parte l’addio di Pep Guardiola al City dopo dieci anni che hanno riscritto la storia del club; dall’altra la scelta dello United di aggrapparsi finalmente a qualcosa che profuma di casa. Perché confermare Michael Carrick non è soltanto una decisione tecnica: è un atto di fiducia verso un uomo che conosce ogni angolo di Old Trafford, ogni ferita e ogni sogno dei Red Devils. Dopo anni di rivoluzioni, cambi e promesse mai mantenute, lo United prova a ritrovare sé stesso affidandosi a chi quel club lo ha vissuto da protagonista. Carrick è tornato in punta di piedi, ma in pochi mesi ha riportato entusiasmo, identità e soprattutto la Champions League. E, forse, il futuro dello United comincia proprio da lì.
Carrick, ufficiale il rinnovo con lo United
Il Manchester United ha ufficializzato il rinnovo di Michael Carrick, che resta alla guida della prima squadra fino al 2028. L'ex centrocampista ha avuto un impatto immediato sulla squadra. Le vittorie contro Manchester City e Arsenal nelle sue prime due gare gli sono valse il premio di Allenatore del Mese in Premier League. Sotto la sua gestione, i Red Devils hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Carrick ha raccolto 11 successi in 16 incontri, ottenendo il miglior rendimento del campionato nel periodo considerato.
Da calciatore dello United ha collezionato 464 presenze, diventando uno dei protagonisti più vincenti della storia recente del club. Nel suo palmarès figurano cinque Premier League, una Champions League, una Europa League, una FA Cup, due Coppe di Lega e il Mondiale per Club FIFA. Un'icona a Old Trafford che è riuscito a riportare quell'identità forse persa dopo l'addio di Ferguson.
Carrick: "Da quando sono qui ho sentito la magia dello United"
Dopo il rinnovo sono arrivate anche le parole dell'allenatore: "Dal momento in cui sono arrivato qui vent'anni fa, ho sentito la magia del Manchester United. Portare la responsabilità di guidare il nostro speciale club mi riempie di immenso orgoglio. Negli ultimi cinque mesi, questo gruppo di giocatori ha dimostrato di poter raggiungere gli standard di resilienza, unità e determinazione che qui chiediamo a noi. Ora è tempo di andare avanti insieme, con ambizione e un obiettivo chiaro. Il Manchester United e i nostri incredibili tifosi meritano di lottare ancora una volta per i più grandi riconoscimenti".