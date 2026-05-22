Carrick, l'altra faccia di Manchester: con la qualificazione Champions arriva il rinnovo

C’è una Manchester che cambia pelle nello stesso giorno, sospesa tra la fine di un’era e la voglia di rinascere. Da una parte l’addio di Pep Guardiola al City dopo dieci anni che hanno riscritto la storia del club; dall’altra la scelta dello United di aggrapparsi finalmente a qualcosa che profuma di casa. Perché confermare Michael Carrick non è soltanto una decisione tecnica: è un atto di fiducia verso un uomo che conosce ogni angolo di Old Trafford, ogni ferita e ogni sogno dei Red Devils. Dopo anni di rivoluzioni, cambi e promesse mai mantenute, lo United prova a ritrovare sé stesso affidandosi a chi quel club lo ha vissuto da protagonista. Carrick è tornato in punta di piedi, ma in pochi mesi ha riportato entusiasmo, identità e soprattutto la Champions League. E, forse, il futuro dello United comincia proprio da lì.

Carrick, ufficiale il rinnovo con lo United

Il Manchester United ha ufficializzato il rinnovo di Michael Carrick, che resta alla guida della prima squadra fino al 2028. L'ex centrocampista ha avuto un impatto immediato sulla squadra. Le vittorie contro Manchester City e Arsenal nelle sue prime due gare gli sono valse il premio di Allenatore del Mese in Premier League. Sotto la sua gestione, i Red Devils hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. Carrick ha raccolto 11 successi in 16 incontri, ottenendo il miglior rendimento del campionato nel periodo considerato.

Da calciatore dello United ha collezionato 464 presenze, diventando uno dei protagonisti più vincenti della storia recente del club. Nel suo palmarès figurano cinque Premier League, una Champions League, una Europa League, una FA Cup, due Coppe di Lega e il Mondiale per Club FIFA. Un'icona a Old Trafford che è riuscito a riportare quell'identità forse persa dopo l'addio di Ferguson.

Carrick: "Da quando sono qui ho sentito la magia dello United"

Dopo il rinnovo sono arrivate anche le parole dell'allenatore: "Dal momento in cui sono arrivato qui vent'anni fa, ho sentito la magia del Manchester United. Portare la responsabilità di guidare il nostro speciale club mi riempie di immenso orgoglio. Negli ultimi cinque mesi, questo gruppo di giocatori ha dimostrato di poter raggiungere gli standard di resilienza, unità e determinazione che qui chiediamo a noi. Ora è tempo di andare avanti insieme, con ambizione e un obiettivo chiaro. Il Manchester United e i nostri incredibili tifosi meritano di lottare ancora una volta per i più grandi riconoscimenti".