Conte al Manchester United, tabloid impazziti: Carrick al capolinea, ecco che sta succedendo

Il Manchester United è di nuovo in crisi e a Old Trafford si torna a parlare di cambio in panchina. La posizione di Michael Carrick è sempre più in bilico e, tra i nomi accostati ai Red Devils, secondo i tabloid inglesi, il più caldo sembra essere quello di Antonio Conte . L’ex ct della Nazionale, libero dopo la separazione dal Napoli , sarebbe pronto ad una nuova avventura in Premier League . L’avvio dello United è da incubo. In Premier League la squadra ha raccolto appena 6 punti nelle prime sei giornate ed è già a -12 dai cugini del City, primi a punteggio pieno in testa alla classifica . In Champions League è arrivata anche la sconfitta per 2-0 sul campo dell’Atletico Madrid : quarto ko nelle prime nove partite stagionali, con sole due vittorie all’attivo.

Lo sfogo di Lisandro Martinez

A rendere ancora più incandescente il clima ci ha pensato Lisandro Martinez. Nel post-partita il difensore argentino ha puntato il dito contro la società: “Questa prestazione è davvero scadente, sembra uno specchio della nostra società. Ogni stagione è sempre la stessa storia e ripetiamo sempre le stesse cose, è il momento di dire la verità altrimenti qui non cambierà mai niente”. E ancora: “Continuiamo a cambiare allenatori, ma le altre aree? Mi aspetto più acquisti di giocatori forti dai nostri dirigenti. Secondo me non abbiamo una rosa all’altezza delle altre squadre di vertice in Europa. Carrick è stato supportato adeguatamente? Non credo, ma sta facendo del suo meglio”.

Conte, tentazione Premier

In questo scenario, il nome di Conte torna prepotentemente d’attualità. Il tecnico salentino ha sempre preferito iniziare un progetto dall’estate, ma lo United potrebbe essere uno dei pochi club al mondo in grado di fargli cambiare idea. Il fascino della Premier League, dove ha già vinto il titolo con il Chelsea e allenato il Tottenham, e la possibilità di rilanciare uno dei club più blasonati d’Europa potrebbero convincerlo a tornare in panchina prima del previsto. Molto dipenderà dai risultati delle prossime settimane.