De Ligt, l'ex Annekee torna sulla rottura dopo il matrimonio: "Un inferno, ho provato dolore fisico"

Le parole di Annekee

"È stato un anno difficile. Un anno pieno di cambiamenti, ma anche un anno per cui sono molto grata", ha spiegato Annekee, prima di soffermarsi sull'impatto emotivo del matrimonio annullato: "È stato un inferno. Ho la sensazione che la gente pensi: com'è possibile sposarsi e poi divorziare solo un anno dopo? Ma non rimpiango nulla. Penso sia molto importante tenere la cosa per me e desideravo davvero che funzionasse". La Molenaar ha poi descritto la difficoltà di adattarsi alla solitudine dopo quasi un decennio di vita di coppia: "È molto spaventoso. All'improvviso tutto mi sembrava insormontabile. Tutto è nuovo, tutto fa paura. Ho vissuto in coppia per otto anni. In realtà è solo un processo di elaborazione del lutto. L'ho vissuto davvero come qualcosa di fisico. Un dolore fisico puro. Era come se mi stessero operando a cuore aperto e qualcuno mi stesse soffiando sul cuore. Mi sentivo così fragile e vulnerabile. Piena di lividi". Nonostante la rottura e i nuovi percorsi intrapresi da entrambi, il legame umano resta solido: "C'è tanto amore tra me e Matthijs. Davvero tanto amore. Credo che la cosa più affettuosa che abbiamo fatto sia stata dirci: tu vai da questa parte e io vado da quella. È molto amico dei miei fratelli e questo mi scalda il cuore. Lui va d'accordo con la mia famiglia e io con la sua. La mia famiglia parlerà sempre e solo bene di lui, perché non potrebbe essere altrimenti".