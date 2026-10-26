Carrick al capolinea, mai così in bilico allo United: l’ultima scelta che ha fatto discutere

La domenica inglese consegna un nuovo, pesantissimo capitolo della crisi del Manchester United . All'Old Trafford il Bournemouth passa 3-0 e lascia Michael Carrick sull’orlo del baratro . La resa dei Red Devils porta le firme di Rayan e Tavernier nel primo tempo , prima del tris di Evanilson nella ripresa che ha chiuso i conti tra i fischi assordanti di un pubblico ormai esausto. A far discutere, però, è soprattutto la scelta di lasciare in panchina Bruno Fernandes: il capitano, reduce dalle critiche pubbliche alla tattica dopo il 4-1 di Como e non al meglio della condizione, è stato sacrificato in una gara che poteva rilanciarlo. Una mossa che non ha pagato e che rischia di essere l’ultima di Carrick: la sua posizione, dopo questo ko e con una sola vittoria in otto giornate, è più che mai in bilico. Per il Bournemouth è la seconda vittoria consecutiva in campionato, la quarta se consideriamo anche i successi europei contro Sturm Graz e Milan.

Il Liverpool risorge: 2-0 al Brighton 2-0

Vola invece il Liverpool, che tra le mura amiche di Anfield supera 2-0 il Brighton e si rimette in carreggiata. Avvio in discesa per i Reds: al 17' l’autorete di Pascal Gross spiana la strada agli uomini di Iraola, e appena quattro minuti dopo ci ha pensato Alexander Isak a raddoppiare, confermando un momento di forma strepitoso sotto porta e al terzo centro nelle ultime tre partite di Premier. Una vittoria solida e convincente, che ridà morale e certezze alla squadra di Andoni Iraola dopo un periodo altalenante, rilanciandone le ambizioni nelle zone alte della classifica.

Gli altri risultati dell'8ª giornata di Premier League

Nelle altre sfide dell’8ª giornata, sorride il Newcastle, corsaro per 2-0 sul campo del Crystal Palace che, ai punti, avrebbe forse meritato qualcosina in più. A decidere la gara ci hanno pensato William Osula, a segno a inizio ripresa, e Harvey Barnes, bravo a chiudere i conti. Un successo che spinge i Magpies e che, di contro, fa suonare l’allarme per Pierre Sage: il suo Crystal Palace non riesce a decollare e la difesa, con 19 reti subite, più di due a partita, è la peggiore della Premier League. Pareggio spettacolare, invece, tra Hull e Brentford: Oli McBurnie porta avanti i padroni di casa trasformando un calcio di rigore al 24'. Nella ripresa, Dango Ouattara, trova il tap-in per l’1-1 finale. Un punto che muove la classifica di entrambe, ma che forse lascia più rammarico ai padroni di casa, cui serviva il bottino pieno. In serata, ha chiuso il programma Sunderland-Leeds: sfida bloccata e terminata a reti inviolate. Una giornata, insomma, che permette al Liverpool di ridurre il ritardo rispetto alle squadre di testa, ma che continua a far tremare Manchester, sponda United, con la sensazione che qualcosa, molto presto, sia destinato a cambiare.