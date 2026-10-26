"Non è Conte il prescelto del Manchester United": dall'Inghilterra l'indiscrezione, ecco i due nomi
Bourneumouth e una serie di otto partite senza vittorie fra campionato e coppe, e all'Old Trafford si starebbero guardando intorno per farsi trovare pronti in caso di esonero. Secondo la "BBC Sport", Eddie Howe e Julian Nagelsmann sarebbero i principali candidati in caso di cambio al timone del Manchester United. Entrambi gli allenatori, attualmente senza panchina, sarebbero a conoscenza dell'interesse e avrebbero dato la loro disponibilità. Una situazione, quella dei Red Devils, decisamente poco rosea che rimanda l'ultimo successo addirittura allo scorso 10 settembre, dove la squadra di Carrick ha messo ko il Sabah FC in Champions League. Sono tante, troppe, le partite senza vittoria per il club di Manchester, con la panchina del tecnico inglese appesa ad un filo.
United, Conte ipotesi remota per la panchina
Nell'elenco dei papabili sostituti alla gestione tecnica del Manchester United, c'è anche l'opzione Antonio Conte, anche lui sul mercato, seppur da considerare più defilata rispetto all'ex tecnico del Newcastle e quello della nazionale tedesca. Un altro dei profili considerati dai Red Devils porta il nome di Unai Emery, reduce dalla vittoria casalinga contro il Manchester City - la prima sconfitta per i Citizens di Maresca - che difficilmente verrebbe liberato dall'Aston Villa. Discorso simile per Fabian Hurzeler, che bene sta facendo col Brighton, mentre appare per il momento irrangiungibile Cesc Fabregas, per il quale in futuro ci sarà da fare i conti con la concorrenza di diversi top club. Insomma, il totoallenatori a Manchester è più vivo che mai, nella speranza che qualcuno possa risollevare le sorti del caro e vecchio Old Trafford.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS