"Non è Conte il prescelto del Manchester United": dall'Inghilterra l'indiscrezione, ecco i due nomi

Bourneumouth e una serie di otto partite senza vittorie fra campionato e coppe, e all'Old Trafford si starebbero guardando intorno per farsi trovare pronti in caso di esonero. Secondo la "BBC Sport", Eddie Howe e Julian Nagelsmann sarebbero i principali candidati in caso di cambio al timone del Manchester United. Entrambi gli allenatori, attualmente senza panchina, sarebbero a conoscenza dell'interesse e avrebbero dato la loro disponibilità. Una situazione, quella dei Red Devils, decisamente poco rosea che rimanda l'ultimo successo addirittura allo scorso 10 settembre, dove la squadra di Carrick ha messo ko il Sabah FC in Champions League. Sono tante, troppe, le partite senza vittoria per il club di Manchester, con la panchina del tecnico inglese appesa ad un filo.