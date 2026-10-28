Manchester United, il figlio di Rooney segna quattro gol in 44 minuti con l'U18: i tifosi sognano

Buon sangue non mente. Kai Rooney , 16 anni, figlio dell'ex attaccante inglese Wayne Rooney , ha realizzato quattro gol in 44 minuti nella vittoria per 6-0 del Manchester United contro il Burnley , nella decima giornata della Premier League Under 18 . L'attaccante ha sbloccato il risultato al 22', ha trasformato un rigore al 49' e ha poi segnato altre due reti al 63' e al 66'. Il successo permette ai giovani Red Devils di portarsi a due punti dal Manchester City, capolista del campionato. Arrivato nel settore giovanile dello United nel dicembre 2020, a 11 anni, Kai ha esordito nel campionato Under 18 soltanto all'inizio di ottobre.

Kai Rooney, buon sangue non mente: i tifosi lo vogliono in prima squadra

I quattro gol hanno inevitabilmente alimentato il dibattito tra i tifosi dello United, alcuni dei quali hanno chiesto sui social di vedere il giovane attaccante aggregato alla prima squadra. L’entusiasmo è comprensibile anche alla luce delle difficoltà della formazione maggiore, reduce da un periodo complicato e attesa dalla trasferta contro il Chelsea. Il rendimento di Kai ha offerto ai sostenitori una ragione in più per guardare con interesse al futuro del club. Il cognome, del resto, porta con sé un peso importante: Wayne Rooney è stato uno dei giocatori più rappresentativi della storia recente del Manchester United, con 253 gol in 559 presenze con i Red Devils. Il figlio, però, dovrà costruire il proprio percorso senza lasciarsi condizionare dai paragoni e dalle aspettative che inevitabilmente lo accompagnano. Il poker contro il Burnley è un segnale importante, ma non una scorciatoia verso il calcio dei grandi. Per Kai Rooney la priorità resta confermarsi, crescere con continuità e dimostrare di poter mantenere questi standard nel tempo.