Manchester United, una nave senza rotta: nuova rivoluzione, pronto il 'comandante' Pochettino

A Manchester , sponda United , è arrivato ancora una volta il momento di cambiare i comandanti di una nave che continua a imbarcare acqua e a navigare senza una rotta. Michael Carrick è ormai con un piede fuori da Old Trafford, Mauricio Pochettino con l’altro dentro. Il corteggiamento, iniziato dieci anni fa, sembra finalmente destinato a concludersi: secondo le ultime indiscrezioni, il club avrebbe raggiunto un accordo verbale con l’argentino, oggi ct degli Stati Uniti. La decisione definitiva è attesa dopo il vertice di Monaco tra Ratcliffe, Berrada e Wilcox. Carrick aspetta, Pochettino prepara le valigie. E il Man United si prepara all’ennesima rivoluzione , come se il problema fosse sempre e soltanto chi siede in panchina. Una nuova scommessa che, naturalmente, avrebbe un costo. Ma tanto allo United ci sono abituati. Per liquidare Carrick e il suo staff servirebbero 6 milioni di euro; per liberare Pochettino dagli Stati Uniti, invece, circa 9 milioni . A questi andrebbero aggiunti i compensi per il gruppo di collaboratori che l’argentino vorrebbe portare con sé. L’ennesimo assegno da staccare, in un club che sembra aver trasformato le buonuscite in una voce strutturale del bilancio.

Tracollo Manchester United: l'ennesimo

Intanto, la squadra è sprofondata in zona retrocessione, con appena 8 punti nelle prime 10 giornate. Dopo il pareggio con l’Aston Villa, Carrick ha assicurato di non avere intenzione di dimettersi: «Non succederà». Ma a Manchester le decisioni sembrano ormai prendere una strada diversa. Con l’eventuale arrivo di Pochettino, il conto delle compensazioni pagate per ingaggiare e licenziare allenatori e dirigenti negli ultimi tredici anni sfiorerebbe i 130 milioni di euro, a fronte di 530 milioni di perdite negli ultimi sette esercizi. Da quando Sir Alex Ferguson ha lasciato Old Trafford, la lista delle buonuscite è diventata un bollettino di guerra: Mourinho è costato 23,5 milioni di euro, Rangnick e il suo staff 17,5, Ten Hag 12,5, nonostante fosse stato confermato dopo la vittoria della FA Cup e licenziato appena 116 giorni più tardi. Solskjaer è costato 11 milioni, Van Gaal 10. Per Amorim lo United ha prima versato 13 milioni allo Sporting e poi altri 10 per mandarlo via. Cambiano gli allenatori, i direttori e le strategie, ma il risultato non cambia. E intanto, negli ultimi due anni, sono stati tagliati anche 322 dipendenti.

Sir Alex Ferguson e quella scommessa su Pochettino

Il problema, chiaramente, non è soltanto la panchina. Pochettino erediterà una rosa diventata una sorta di Frankenstein calcistico, assemblata attraverso le idee e le scelte di sei allenatori diversi. Un gruppo da ricostruire, dentro una società che da anni confonde il cambiamento con il progresso. Eppure, per l’argentino sarebbe la conclusione di un corteggiamento lungo dieci anni: il suo nome circola a Manchester dal 2016, quando Ferguson lo indicò come possibile successore di Van Gaal. Proprio Ferguson e Pochettino si erano incontrati a pranzo da Scott’s, a Mayfair, nel 2016, davanti a una bottiglia pregiata di Brunello di Montalcino. L’argentino definì quell’appuntamento «un incontro tra un genio e un apprendista». Sir Alex aveva riconosciuto in lui le qualità per ricostruire una squadra; Pochettino aveva conquistato il suo interlocutore ricordando Guillermo Stábile, protagonista argentino della finale del Mondiale del 1930, e vincendo la scommessa su chi avrebbe pagato il conto. Da allora ha guidato Tottenham, Paris Saint-Germain, Chelsea e la nazionale statunitense. Ora potrebbe arrivare al Man United: resta da capire se questa volta ci sia davvero un progetto da affidargli. Altrimenti, anche lui sarà solo l’ennesimo capitano sventurato chiamato a salvare una nave destinata ad affondare.