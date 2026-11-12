Manchester United, ufficiale l'esonero di Carrick: la nota del club e chi può sostituirlo

Michael Carrick non è più l'allenatore del Manchester United . I Red Devils hanno ufficialmente sollevato dall'incarico di allenatore della prima squadra l'ex centrocampista inglese. Gli ultimi risultati non hanno assolutamente giovato al club, che da settembre ha raccolto soltanto due vittorie - entrambe in Champions League - contro Sabah FC e la rimonta da 0-2 a 3-2 contro la Roma di Gasperini . Nell'ultimo turno di campionato è arrivato il pirotecnico 4-4 contro l'Aston Villa negli ultimi istanti di partita, con il punteggio che al 90' era sul 4-2 per gli uomini di Unai Emery. I l Manchester United ha finora raccolto in Premier League soltanto una vittoria : quella dello scorso 30 agosto contro l' Ipswich Town . Numeri impietosi per un club storico come quello di Old Trafford, che ha deciso di interrompere il rapporto lavorativo con Michael Carrick.

Manchester United: la nota ufficiale sull'esonero di Carrick

"Il Manchester United conferma che Michael Carrick ha lasciato il suo incarico di allenatore della prima squadra maschile. Michael è tornato al club a gennaio e ha guidato la squadra al terzo posto in Premier League vincendo 12 delle restanti 17 partite della stagione 2025/26, accumulando il punteggio più alto del campionato in quel periodo. Dopo un inizio di stagione deludente, il club è giunto alla difficilissima conclusione che un cambiamento sia necessario per raggiungere i nostri obiettivi. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Proprio come faceva da giocatore, si è sempre comportato con la massima dedizione e professionalità durante tutto il suo ritorno al club. La sua leadership e i suoi successi della scorsa stagione saranno sempre ricordati con affetto. Il club intende nominare un successore permanente il prima possibile." Queste le parole che si evincono dal comunicato ufficiale rilasciato dal club in merito all'esonero di Carrick.

Addio Carrick: ecco chi può sostituirlo

All'interno del comunicato rilasciato dal Manchester United si legge a caratteri cubitali che "il club intende nominare un successore permanente il prima possibile". Cosa ovvia e giusta: i Red Devils necessitano urgentemente di un cambio di rotta, con il club che è attualmente coinvolto nella lotta retrocessione ad 8 punti in classifica, addirittura ad un solo punto di distanza dall'ultimo posto in Premier League. Tra i possibili nomi - svanita definitivamente l'idea che portava ad Antonio Conte - il più papabile sembrerebbe essere quello dell'ex Tottenham e Chelsea, Mauricio Pochettino. L'attuale ct degli Stati Uniti potrebbe, infatti, presto prendere in gestione la panchina lasciata libera da Michael Carrick, cercando di risollevare nel miglior modo possibile le sorti dello United e di un decadente Old Trafford.