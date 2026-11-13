Le ultime due partite da commissario tecnico degli Stati Uniti , poi il ritorno in Inghilterra per allenare il Manchester United . Il club dell'Old Trafford, infatti, ha reso noto che " Mauricio Pochettino ha accettato l'incarico di allenatore della prima squadra, a partire dal 18 novembre. Il club ha raggiunto un accordo con la Federazione calcistica statunitense (U.S. Soccer Federation) per consentire a Mauricio e al suo staff di liberarsi dai propri impegni con la nazionale degli Stati Uniti. Il tecnico argentino - sottolinea il ManUtd - è noto per il suo stile di gioco offensivo e ad alta intensità, per la sua capacità di costruire squadre solide e coese, e per gli eccellenti risultati ottenuti nello sviluppo dei singoli calciatori. Pochettino ha sempre lavorato ai massimi livelli del calcio professionistico in diversi campionati. Ha iniziato la sua carriera da allenatore all'Espanyol nel 2009, per poi passare al Southampton, con cui nel 2014 ha stabilito il record di punti del club in Premier League . Nel corso delle cinque stagioni complete trascorse al Tottenham, Pochettino ha consentito al club una presenza costante in Champions League, ottenendo la qualificazione per quattro anni consecutivi e guidando la squadra alla sua prima finale nella competizione, nel 2019".

Debutto contro il Liverpool

"Nel 2021 è approdato al Paris Saint-Germain, dove ha conquistato il titolo di Ligue 1, la Coppa di Francia e la Supercoppa francese, prima di passare al Chelsea nel 2023. Più recentemente, ha guidato la nazionale maschile degli Stati Uniti fino agli ottavi di finale della Coppa del Mondo Fifa", conclude il Manchester United. L'argentino prende il posto dell'esonerato Michael Carrick ed eredita una squadra penultima in classifica con 8 punti in 10 giornate. Alla ripresa del campionato lo United farà visita al Liverpool nel match che dovrebbe essere quello del debutto di Mauricio Pochettino.

Le parole di Pochettino

"È difficile parlare ora. Sono un ragazzo molto emotivo. È una decisione molto triste, è la decisione più difficile della mia carriera. Ma noi siamo professionisti e stiamo cercando di realizzare i nostri sogni" ha detto, in lacrime,mentre dice addio alla panchina della nazionale degli“Avere l’opportunità di rappresentare gli Stati Uniti è stato uno dei più grandi onori della mia carriera. Siamo profondamente grati ai giocatori per il loro impegno, ai tifosi per la fiducia dimostrata e alla Federazione per aver sempre sostenuto il nostro staff, creando le condizioni per influenzare la cultura calcistica in questo grande Paese" ha dichiarato l'argentino.