Il Manchester United si aggrappa al suo capitano: i Red Devils hanno infatti esercitato l'opzione di rinnovo per l'ex Udinese e Sampdoria, il cui contratto sarebbe scaduto la prossima estate. Stando a quanto riportato dalla BBC, le parti sembrerebbero aver pattuito un prolungamento di un anno, rendendo quindi valido il contratto del portoghese fino all'estate del 2028. Con la condizione attuale, dunque, nessun club potrà contattare Bruno Fernandes per firmarlo in scadenza all'apertura del mercato di gennaio. Il capitano del Manchester United ha finora collezionato 10 presenze in Premier League condite da 4 gol e 2 assist, mentre in Champions League ha raccolto 5 gettoni in cui ha messo a segno 4 gol ed 1 assist.

Manchester United, Bruno Fernandes resta

I Red Devils sembravano esser disposti a vendere Bruno Fernandes la scorsa estate, con l'Al-Hilal che si era mostrato seriamente interessato ad accogliere in Arabia Saudita il fenomeno portoghese. Il capitano del Manchester United, reduce dalla doppietta contro lo Sporting Lisbona in Champions League dalla quale è tornato con un virus, si appresta dunque a prolungare il contratto con la squadra a cui è legato ormai dal 2020, con cui ha collezionato 239 presenze e 75 gol. Il capitano dei Red Devils potrebbe, ad ogni modo, saltare il prossimo impegno contro il Brentford a causa delle sue attuali condizioni di salute. "Valuteremo la situazione durante la giornata e poi domani vedremo come starà al risveglio. Non vogliamo correre rischi" ha detto Pochettino in merito all'impiego di Bruno Fernandes.

Juventus e Milan, nulla da fare per il ritorno in Serie A

Sul capitano del Manchester United era vivo anche l'interesse della Juventus, pronta a sondare il colpo a parametro zero, ed il Milan, che avrebbe potuto fare affidamento sullo sponsor principale, ovvero Ruben Amorim (con tanto di agenzia in comune). L'obiettivo di Fernandes è, senza dubbio, quello di vincere più trofei possibili, ed il numero 8 dei Red Devils continuerà a provarci ad Old Trafford. Sogni infranti per la squadra di Spalletti e i Diavoli della Serie A.