Conte: "Se non ti piace la pressione ti metti a letto con tè e biscotti"

LONDRA - Reduce da due sconfitte consecutive in Premier League contro Chelsea e Southampton dopo le prime nove gare da imbattuto, l'ex Ct azzurro Antonio Conte ammette che la pressione fa parte del suo lavoro quotidiano: "Penso che il nostro lavoro porti molto stress, non solo per me, ma per tutti gli allenatori".

La prossima sfida sarà contro il Wolverhampton

Continua così il tecnico degli Spurs, che proveranno a tornare al successo contro il Wolverhampton nel match valido per la 25esima giornata della Premier: "Per stare al passo, devi affrontare questo stress ogni giorno. Penso che sia normale per noi e se non vuoi pressioni, questo lavoro non fa per te. Devi stare a casa, a letto, a bere tranquillamente un buon thè con i biscotti".