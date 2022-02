Bentancur nella bufera: lo scivolone in campo con il Tottenham è virale

Non è un inizio semplice per Rodrigo Bentancur in Premier League, arrivato al Tottenham nell'ultima sessione di mercato invernale. Nella sfida di campionato contro i Wolves, poi persa per 2-0, il centrocampista uruguaiano ha fatto infuriare i suoi stessi tifosi a causa di un goffo scivolone che ha del clamoroso. A New White Hart Lane gli Spurs hanno rimediato la terza sconfitta di fila: record negativo per Antonio Conte, a cui non succedeva da quando sedeva sulla panchina dell'Atalanta nel 2009. Tra i capri espiatori del match c'è proprio l'ex Juve, preso in giro sui social dai suoi stessi tifosi a causa di un video diventato ben presto virale.