Kulusevski, tifosi scatenati: il nuovo coro è virale sul web

Cinque presenze, due gol e un assist. Tanto è bastato a Dejan Kulusevski per entrare nei cuori dei tifosi del Tottenham, che lo hanno eletto a nuovo beniamino della curva. Tanto da dedicargli anche un bellissimo coro personalizzato. La musica è quella della band più famosa della storia svedese, gli ABBA. "Gimme gimme gimme a ginger from Sweden, he came from Juventus and he plays on the wing. Gimme gimme gimme a ginger from Sweden, number 21 his name is Kulusevski": questo il divertente testo cantato dai sostenitori degli Spurs. Traduzione: "Dammi dammi dammi un ragazzo dai capelli rossi dalla Svezia, è venuto dalla Juventus e gioca sulla fascia. Dammi dammi dammi un ragazzo dai capelli rossi dalla Svezia, numero 21 il suo nome è Kulusevski". Entusiasmo alle stelle a Londra, tutto merito del ragazzo dai capelli rossi venuto dalla Svezia.