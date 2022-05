Telegraph: "Eriksen valuta la possibilità di rimanere al Brentford"

Secondo quanto riportato da The Telegraph, Christian Eriksen starebbe valutando la possibilità di rimanere al Brentford anche la prossima stagione. Il danese era arrivato a Londra a gennaio dopo aver rescisso con l'Inter in quanto non aveva ottenuto il via libera per giocare per il defibrillatore che gli è stato impiantato a seguito del malore accusato durante la partita degli Europei contro la Finlandia. Ha firmato un contratto fino al termine della stagione. Da quando è arrivato l'ex Tottenham, i Bees hanno letteralmente cambiato marcia e ora sono fuori dalla zona retrocessione: con lui in campo hanno vinto 6 incontri su 8, perdendo solo la sfida contro il Manchester United per 3-0.