De Zerbi: "Tottenham? Felice al Brighton, puntiamo all'Europa"

Il toto-allenatore è già scattato ma Roberto De Zerbi si tira subito fuori dai giochi. Dopo l'eliminazione in Champions per mano del Milan, al Tottenham tira aria di divorzio a fine stagione con Antonio Conte e i media inglesi sono scatenati sull'identikit del successore : "The Athletic" cita Luis Enrique, libero dopo l'addio alla nazionale spagnola, Oliver Glasner (Eintracht), Ruben Amorim (Sporting Lisbona) e Luciano Spalletti mentre il "Guardian" punta sul ritorno di Mauricio Pochettino o sull'idea Thomas Tuchel, entrambi sul mercato. C'è poi un altro nome che viene accostato agli Spurs, quello di De Zerbi , che tanto bene sta facendo al timone del Brighton . "Ma ho un contratto lungo e sono felice di lavorare qui - ha frenato oggi l'ex tecnico del Sassuolo - Mi piace lavorare con questi giocatori, sono felice delle loro prestazioni, non potrei chiedere di più: è un buon momento per la mia vita".

I Seagulls occupano attualmente l' ottavo posto , in piena corsa per l' Europa . "E' un obiettivo ma dobbiamo spingere forte e andare di partita in partita - ha aggiunto alla vigilia della gara con Leeds - Domani inizia un periodo difficile con tre gare in una settimana ma siamo pronti a lottare per i nostri obiettivi. Abbiamo un sogno , sappiamo di poter scrivere una nuova storia in questo club. È una bella sfida, difficile, ma abbiamo una rosa completa con tanti giovani e ci sentiamo forti".

Casting per il dopo-Conte: Pochettino e Tuchel

E' iniziato il casting del Tottenham per il dopo Antonio Conte e si fanno i nomi di Mauricio Pochettino e Thomas Tuchel, scrive il Guardian. Che dà per certa la separazione tra il club londinese ed il tecnio italiano a giugno, con la naturale scadenza del contratto, a meno che all'eliminazione dalla Champions League non segua un tracollo in campionato, dove il quarto posto è insidiato da Liverpool e Newcastle. Domani gli Spurs affronteranno in casa il Nottingham Forest e un altro risultato che non fosse la vittoria potrebbe accelerare il cambio in panchina. Il destino di Conte è stato deciso da tre brutti ko di fila: la sconfitta (1-0) in FA Cup con lo Sheffield United mercoledì della scorsa settimana; quella (altro 1-0) contro i Wolves in Premier League sabato; lo 0-0 in casa contro il Milan, costato l'uscita negli ottavi di Champions, dopo aver perso 1-0 a Milano. Per Pochettino si tratterebbe di un ritorno. L'argentino ha già allenato il Tottenham dal 2014 per cinque stagioni e un po'. Migliori risultati il secondo posto in campionato e la finale di Champions nel 2019, persa con il Liverpool. E' fermo da quando è stato licenziato dal Paris Saint-Germain, lo scorso luglio. Come libero da impegni è Tuchel, esonerato a settembre dal Chelsea. Il tecnico tedesco ha già detto che preferirebbe restare in Premier.