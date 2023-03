Dall'Inghilterra: "Il Tottenham pensa a Nagelsmann per il dopo Conte"

La notizia dell' esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco non è ancora ufficiale ma l'impressione è che il 35enne tecnico tedesco non resterà a lungo disoccupato. Il Tottenham si sta già guardando attorno per la panchina visto che il futuro di Antonio Conte appare segnato, col tecnico salentino che potrebbe anche non arrivare a fine stagione dopo il duro sfogo seguito al 3-3 col Southampton. E stando all'"Evening Standard", agli Spurs starebbero seguendo con interesse quanto sta succedendo in Baviera, con Nagelsmann che potrebbe diventare un serio candidato alla guida di Kane e compagni visto che un altro nome papabile sta per sfumare: quello di Thomas Tuchel , destinato a rimpiazzare il connazionale sulla panchina del Bayern.

Nagelsmann-Bayern Monaco: tra talpa e esonero

Notizia dell'ultim'ora, come un fulmine a ciel sereno, l'esonero di Julian Nagelsmann da parte del Bayern Monaco. Il giovane allenatore tedesco, al primo anno alla guida della squadra bavarese, è stato autore di una buonissima stagione, tutta da definire, con la qualificazione ai quarti di Champions League (in cui se la vedrà col Manchester City di Guardiola) e un secondo posto in campionato, a -1 dal Borussia Dortmund capolista. Nagelsmann aveva rivolto pesanti accuse riguardo una talpa all'interno dello spogliatoio, alla vigilia del match poi perso 2-1 con il Bayer Leverkusen, costato poi il primo posto in classifica. In conferenza pre-match, l'allenatore tedesco si è sentito tradito, lamentandosi per la pubblicazione di Sport Bild di uno schema con l'analisi tattica presente solo all'interno dello spogliatorio bavarese. Probabilmente è da ricercarsi in queste dichirazioni il motivo della separazione, a primo impatto inspiegabile, tra il 35enne e la società bianco-rossa.