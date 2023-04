"Tottenham, per il dopo-Conte è Kompany l'obiettivo numero 1"

L'esonero di Antonio Conte dal Tottenham è ormai ufficiale, e il club si sta muovendo per cercare fin da ora il nuovo allenatore per la prossima stagione, e battere la concorrenza. Nelle ultime settimane sono stati fatti diversi nomi, dai vari Nagelsmann a De Zerbi, passando per il ritorno di Pochettino. Nelle ultime ore però avrebbe preso piede l'idea di Vincent Kompany, allenatore del Burnley, riportato in Premier alla sua prima stagione, nonchè icona del Manchester City. Il quotidiano inglese "The Sun" ha riportato come la leggenda inglese sia stato un nome a sorpresa nella lista dei candidati di Daniel Levy, presidente degli "Spurs". I dirigenti del club, colpiti dall'ottimo lavoro svolto con la squadra di Championship, culminato appunto con la promozione a tempo di record, hanno messo gli occhi sul giovane allenatore, visto come colui che può dare una nuova dimensione al Tottenham.