Troppi infortuni in prima squadra? La curiosa soluzione del Tottenham

"Non penso mai che sia solo sfortuna. Un po'. Alcuni infortuni sono ricorrenti e, in particolare quest'anno, di ragazzi che tornano e si fanno male di nuovo. Non ho. È qualcosa che stiamo esaminando". Ange Postecoglu ha parlato così degli infortuni in casa Tottenham e della situazione che stanno vivendo gli Spurs. Diversi gli infortuni muscolari: Richarlison, Romero, Van de Ven, Udogie, Ben Davies oltre a Vicario (operato alla caviglia) e Bentancur , reduce dal trauma cranico accusato in occasione della gara contro il Liverpool. Insomma, non pochi per una squadra che vuole crescere e andarsi a prendere un posto in Europa in Premier League. Ma per questo aspetto il club ha pensato a una curiosa soluzione

Tottenham, troppi infortuni: la soluzione del club

Una situazione particolare e che sta colpendo diversi club, non solo in Premier League o il Tottenham. Anche in Italia, vedi la Juventus, ci sono diverse formazioni rimaneggiate per gli infortuni, ma gli Spurs hanno deciso di adottare una soluzione. Perchè il problema legato alla formazione inglese è sostanzialmente sulla ricaduta dopo il rientro. Per questo motivo la società ha deciso di pubblicare su LinkedIn l'opportunità lavorativa per chi avesse i requisiti necessari e richiesti.

Una candidatura da mandare per cercare di risolvere il problema in casa Tottenham. Gli Spurs hanno pubblicizzato l'offerta inserendo vari requisita. Come; il candidato "riduca il rischio di infortunio all'interno della 1a squadra; compreso lo sviluppo di adeguate strategie di screening e prevenzione degli infortuni". Inoltre, le qualifiche richieste per il ruolo includono una laurea in fisioterapia presso l'Health and Care Professionals Council, un master in un'area pertinente e una "vasta conoscenza dei metodi di prevenzione degli infortuni e del recupero".