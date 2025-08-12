Vicario e la Supercoppa Psg-Tottenham: “Crediamo in Frank”. Su Donnarumma...

Dopo la lunghissima stagione scorsa, conclusasi soltanto a luglio col Mondiale per Club, è tempo di ricominciare a fare sul serio nell'annata 2025/26. E il primo impegno ufficiale di rilievo è la Supercoppa Europa , che si disputerà domani sera a Udine. Di fronte la vincente della Champions League , il Psg , contro il Tottenham campione dell' Europa League . A presentare la sfida sponda Spurs ( che hanno da poco perso la bandiera Son ) non soltanto il tecnico Thomas Frank , ma anche il portiere azzurro Guglielmo Vicario . L'estremo difensore ha parlato anche della difficile situazione legata al 'collega parigino' Gianluigi Donnarumma .

Vicario: Psg-Tottenham e caso Donnarumma

In conferenza stampa Vicario ha esordito parlando della sfida contro il Psg, spiegando quale dovrà essere l'approccio giusto alla partita: "Io sono uno dei più anziani a livello di età. Dobbiamo prenderci delle responsabilità, vedo un gruppo pronto a combattere. Occorre avere mentalità e cercare di dare il meglio, a partire da domani provando a vincere". Di fronte non ci sarà Donnarumma: il portiere è in rottura col Psg e non è stato neanche convocato per il match contro gli Spurs. Sulla situazione Vicario si è così espresso: "Sapevo di Gigio, ho letto che non sarebbe stato schierato. Lui è il mio capitano nell'Italia, ho un buon rapporto con lui, ma sta a lui e al club trovare la migliore soluzione per il futuro, posso solo augurargli il meglio".

Tornando alla partita: "Lo scorso anno abbiamo vinto una coppa, vogliamo riprovare quella sensazione. Nel calcio si vince e si perde, ma non c'è una ricetta, non siamo maghi: sta a noi crederci, crediamo in Frank e nel nostro lavoro. Conosciamo il livello del Psg, e non solo in attacco: ciò che hanno fatto l'anno scorso è stato incredibile, servirà un grande lavoro collettivo da parte nostra". Infine sul neo tecnico, che ha preso il posto di Ange Postecoglou: "Con lui qualcosa è cambiato rispetto a prima, devo farmi trovare più pronto nel leggere la situazione, c'è un approccio un po' differente rispetto a ciò che ho fatto la passata stagione. Ma questo potrebbe aiutare la squadra".

Frank: "Grande occasione. Kvaratskhelia..."

A presentare la sfida in sala stampa anche il neo tecnico degli Spurs, Thomas Frank: "Domani sarà una grande chance per il club, ma non sento molta pressione: vogliamo sfruttare questa occasione. Non è solo una questione di partita, stiamo lavorando per l'intera stagione su come attaccare e come difendere: siamo consapevoli di giocare contro una squadra eccezionale, l'auspicio è che tutti i nostri meccanismi funzionino". Su Kvaratskhelia: "Ha grande talento, è unico: lo abbiamo conosciuto al Napoli, con la nazionale e ora al Psg. Ma anche lui è umano: abbiamo ottimi calciatori e un piano per fermarlo".

Fondamentale sarà l'apporto di Romero in difesa, nonché uno dei calciatori più esperti: "La sua esperienza sarà importante, ha giocato finali e ci darà una mano. Sarà cruciale che i giocatori si ricordino, esattamente come quelli del Psg, di aver vinto una coppa aumentando il livello di esperienza. I miei ragazzi hanno ancora voglia di vincere, e Romero sarà fondamentale". Infine: "Il fatto di avere più allenamenti del Psg per loro potrebbe essere uno svantaggio, hanno avuto una stagione lunga. Ma hanno anche vissuto un precampionato intenso, mettendo minuti nelle gambe e riposando un po' hanno acquistato freschezza: ci sono sempre pro e contro in queste situazioni".