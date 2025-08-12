Vicario e la Supercoppa Psg-Tottenham: “Crediamo in Frank”. Su Donnarumma...

Dopo la lunghissima stagione scorsa, conclusasi soltanto a luglio col Mondiale per Club, è tempo di ricominciare a fare sul serio nell'annata 2025/26. E il primo impegno ufficiale di rilievo è la Supercoppa Europa, che si disputerà domani sera a Udine. Di fronte la vincente della Champions League, il Psg, contro il Tottenham campione dell'Europa League. A presentare la sfida sponda Spurs (che hanno da poco perso la bandiera Son) non soltanto il tecnico Thomas Frank, ma anche il portiere azzurro Guglielmo Vicario. L'estremo difensore ha parlato anche della difficile situazione legata al 'collega parigino' Gianluigi Donnarumma.
Vicario: Psg-Tottenham e caso Donnarumma
In conferenza stampa Vicario ha esordito parlando della sfida contro il Psg, spiegando quale dovrà essere l'approccio giusto alla partita: "Io sono uno dei più anziani a livello di età. Dobbiamo prenderci delle responsabilità, vedo un gruppo pronto a combattere. Occorre avere mentalità e cercare di dare il meglio, a partire da domani provando a vincere". Di fronte non ci sarà Donnarumma: il portiere è in rottura col Psg e non è stato neanche convocato per il match contro gli Spurs. Sulla situazione Vicario si è così espresso: "Sapevo di Gigio, ho letto che non sarebbe stato schierato. Lui è il mio capitano nell'Italia, ho un buon rapporto con lui, ma sta a lui e al club trovare la migliore soluzione per il futuro, posso solo augurargli il meglio".
Tornando alla partita: "Lo scorso anno abbiamo vinto una coppa, vogliamo riprovare quella sensazione. Nel calcio si vince e si perde, ma non c'è una ricetta, non siamo maghi: sta a noi crederci, crediamo in Frank e nel nostro lavoro. Conosciamo il livello del Psg, e non solo in attacco: ciò che hanno fatto l'anno scorso è stato incredibile, servirà un grande lavoro collettivo da parte nostra". Infine sul neo tecnico, che ha preso il posto di Ange Postecoglou: "Con lui qualcosa è cambiato rispetto a prima, devo farmi trovare più pronto nel leggere la situazione, c'è un approccio un po' differente rispetto a ciò che ho fatto la passata stagione. Ma questo potrebbe aiutare la squadra".
Frank: "Grande occasione. Kvaratskhelia..."
A presentare la sfida in sala stampa anche il neo tecnico degli Spurs, Thomas Frank: "Domani sarà una grande chance per il club, ma non sento molta pressione: vogliamo sfruttare questa occasione. Non è solo una questione di partita, stiamo lavorando per l'intera stagione su come attaccare e come difendere: siamo consapevoli di giocare contro una squadra eccezionale, l'auspicio è che tutti i nostri meccanismi funzionino". Su Kvaratskhelia: "Ha grande talento, è unico: lo abbiamo conosciuto al Napoli, con la nazionale e ora al Psg. Ma anche lui è umano: abbiamo ottimi calciatori e un piano per fermarlo".
Fondamentale sarà l'apporto di Romero in difesa, nonché uno dei calciatori più esperti: "La sua esperienza sarà importante, ha giocato finali e ci darà una mano. Sarà cruciale che i giocatori si ricordino, esattamente come quelli del Psg, di aver vinto una coppa aumentando il livello di esperienza. I miei ragazzi hanno ancora voglia di vincere, e Romero sarà fondamentale". Infine: "Il fatto di avere più allenamenti del Psg per loro potrebbe essere uno svantaggio, hanno avuto una stagione lunga. Ma hanno anche vissuto un precampionato intenso, mettendo minuti nelle gambe e riposando un po' hanno acquistato freschezza: ci sono sempre pro e contro in queste situazioni".