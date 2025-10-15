Paratici ds Tottenham: ora è ufficiale, l'ex Juve riparte dopo la squalifica

Il Tottenham ha ufficializzato il ritorno di Fabio Paratici nel ruolo di direttore sportivo, segnando un importante passo nella riorganizzazione tecnica del club. Dopo una prima esperienza tra il 2021 e il 2023 , il dirigente italiano tornerà a far parte della struttura dirigenziale degli Spurs, questa volta affiancando Johan Lange , recentemente promosso a ds. La mossa rientra in una più ampia strategia di rafforzamento del settore calcistico maschile, che punta a una leadership condivisa, visione a lungo termine e sinergia tra le varie aree del club. Paratici ha scontato la squalifica internazionale dopo il caso plusvalenze con la Juve e ora è pronto a tornare operativo con gli Spurs.

Un ritorno strategico: Paratici di nuovo negli Spurs

Il club londinese ha scelto di riaccogliere Fabio Paratici all'interno della propria struttura tecnica, confermandolo come parte integrante del nuovo progetto sportivo. Il dirigente emiliano, con un passato alla Juventus e un’esperienza già maturata a Londra tra il 2021 e il 2023, tornerà a collaborare con lo staff degli Spurs in un’inedita co-direzione con Johan Lange. I due guideranno congiuntamente la strategia calcistica maschile, lavorando sullo sviluppo dei giocatori, lo scouting e il reclutamento, con l’obiettivo dichiarato di costruire una squadra vincente e sostenibile nel tempo. Il club ha sottolineato come questa nuova organizzazione rappresenti una svolta moderna e ambiziosa nella gestione tecnica, puntando su competenze complementari e una visione condivisa: "Questa partnership riflette un approccio progressivo alle moderne operazioni calcistiche, unendo due leader comprovati con esperienze complementari e un impegno per la collaborazione e l'innovazione" scrive il club nel suo comunicato.

Il caso plusvalenze: la squalifica e le sue conseguenze

Il ritorno di Paratici avviene dopo un momento delicato: il dirigente è stato soggetto a una squalifica sportiva internazionale di 30 mesi, imposta nel gennaio 2023 dalla Corte Federale d’Appello della FIGC. Il provvedimento è legato al caso plusvalenze che ha coinvolto la Juventus. La corte lo ha riconosciuto colpevole nell’ambito dell’indagine su operazioni di plusvalenze fittizie e falso in bilancio, portando alla sua inibizione da qualsiasi incarico federale fino al 20 luglio 2025. Dopo il rigetto del suo ricorso da parte del Collegio di Garanzia del CONI, la squalifica è stata estesa anche a livello internazionale dalla FIFA. Sebbene Paratici non ha potuto svolgere incarichi operativi fino alla scadenza della sanzione, potrà ora contribuire nuovamente con il club inglese