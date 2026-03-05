Tudor e Tottenham già al bivio: "La pressione la sento da quando avevo 10 anni"

Il momento del Tottenham è delicatissimo e la panchina di Tudor è già sotto esame . Dopo l’esonero di Thomas Frank, il club londinese ha scelto l’allenatore croato - reduce dalla fine dell’avventura con la Juventus - con l’obiettivo di invertire la rotta e risollevare la squadra. L’inizio, però, è stato complicato. La pesante sconfitta nel derby contro l’ Arsenal e il ko sul campo del Fulham hanno peggiorato una situazione di classifica già critica. Gli Spurs si trovano ora in piena lotta per non retrocedere in Premier League, con il Nottingham Forest distante appena un punto alle spalle. La sfida contro il Crystal Palace assume quindi i contorni di uno spartiacque: una gara che può pesare moltissimo nella corsa alla salvezza.

Tudor: “La pressione fa parte della vita di un allenatore”

Alla vigilia del match contro il Palace, Tudor ha parlato apertamente del clima che circonda la squadra e del peso delle aspettative. Il tecnico croato non ha nascosto che la pressione è inevitabile quando si allena ad alti livelli: "Gli allenatori sentono sempre la pressione. È un sette. Fa parte del mestiere, così come fa parte del mestiere godersi ciò che si può. Nei momenti positivi ti diverti, in quelli negativi no, ma la pressione c'è sempre. Quando avevo 10 anni e cercavo di diventare un calciatore, c'era pressione. Quando ho iniziato a giocare in prima squadra, l'ho sentita. È parte della mia vita e di quella di tutti i tecnici".

“Conta la mentalità: non accettare mai la sconfitta”

Il tecnico croato ha poi riflettuto sulla situazione del Tottenham e sul modo in cui squadra e staff devono reagire al momento negativo. Tudor ha sottolineato come tutti all’interno del club siano consapevoli della difficoltà della situazione: "Tutti capiscono la situazione; se non la capisci, c'è qualcosa che non va. Il mio compito è allontanare la pressione, ma quello dei giocatori è accettare che esista. La vera pressione è quella di chi deve guadagnare per la propria famiglia o dei medici che decidono tra la vita e la morte. Questa è la vera pressione. Bisogna essere pronti ad accettarlo, rialzarsi e prendersi le proprie responsabilità".