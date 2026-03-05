Tuttosport.com
Tudor e Tottenham già al bivio: "La pressione la sento da quando avevo 10 anni"

Il tecnico croato presenta la sfida col Crystal Palace e lo fa mettendo a nudo le difficoltà degli Spurs
4 min

Il momento del Tottenham è delicatissimo e la panchina di Tudor è già sotto esame. Dopo l’esonero di Thomas Frank, il club londinese ha scelto l’allenatore croato - reduce dalla fine dell’avventura con la Juventus - con l’obiettivo di invertire la rotta e risollevare la squadra. L’inizio, però, è stato complicato. La pesante sconfitta nel derby contro l’Arsenal e il ko sul campo del Fulham hanno peggiorato una situazione di classifica già critica. Gli Spurs si trovano ora in piena lotta per non retrocedere in Premier League, con il Nottingham Forest distante appena un punto alle spalle. La sfida contro il Crystal Palace assume quindi i contorni di uno spartiacque: una gara che può pesare moltissimo nella corsa alla salvezza.

Tudor: “La pressione fa parte della vita di un allenatore”

Alla vigilia del match contro il Palace, Tudor ha parlato apertamente del clima che circonda la squadra e del peso delle aspettative. Il tecnico croato non ha nascosto che la pressione è inevitabile quando si allena ad alti livelli: "Gli allenatori sentono sempre la pressione. È un sette. Fa parte del mestiere, così come fa parte del mestiere godersi ciò che si può. Nei momenti positivi ti diverti, in quelli negativi no, ma la pressione c'è sempre. Quando avevo 10 anni e cercavo di diventare un calciatore, c'era pressione. Quando ho iniziato a giocare in prima squadra, l'ho sentita. È parte della mia vita e di quella di tutti i tecnici".

“Conta la mentalità: non accettare mai la sconfitta”

Il tecnico croato ha poi riflettuto sulla situazione del Tottenham e sul modo in cui squadra e staff devono reagire al momento negativo. Tudor ha sottolineato come tutti all’interno del club siano consapevoli della difficoltà della situazione: "Tutti capiscono la situazione; se non la capisci, c'è qualcosa che non va. Il mio compito è allontanare la pressione, ma quello dei giocatori è accettare che esista. La vera pressione è quella di chi deve guadagnare per la propria famiglia o dei medici che decidono tra la vita e la morte. Questa è la vera pressione. Bisogna essere pronti ad accettarlo, rialzarsi e prendersi le proprie responsabilità".

Tudor e la mentalità Tottenham

Dopo la sconfitta contro il Fulham, Tudor non ha nascosto il proprio disappunto nello spogliatoio, spiegando anche la ragione del suo atteggiamento: "Non accettare la sconfitta come qualcosa di normale. È una questione di mentalità. Non puoi essere il tipo che entra nello spogliatoio dopo la gara, dice che tutto è perfetto, sorride e fa finta di niente". Con il finale di stagione ormai alle porte, l’allenatore ha ribadito che in questa fase non contano più estetica e progettualità: "Contano solo i tre punti. Quando inizi la stagione e scegli i giocatori e lo stile, hai mesi per lavorarci. Nelle ultime dieci partite, lo stato mentale è totalmente diverso". Per il Tottenham, ogni partita può diventare decisiva.

