Vicario, guai Tottenham: il portiere si opera. Salta i playoff con l'Italia, in caso di Mondiale...

Niente playoff con l' Italia per Guglielmo Vicario . Il portiere del Tottenham (reduce dall'eliminazione in Champions per mano dell'Atletico Madrid ) non è rientrato tra i convocati del ct Gennaro Gattuso per le sfide che potrebbero portare gli azzurri a qualificarsi al Mondiale. Non si tratta però di una scelta tecnica: l'estremo difensore infatti sarà costretto a sottoporsi ad un piccolo intervento che lo porterà ad un periodo di stop forzato. Gli spurs hanno comunicato dettagli e tempi di recupero.

Tottenham, Vicario si opera: i tempi di recupero

Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato: "Possiamo confermare che Guglielmo Vicario sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia la prossima settimana. L'intervento di piccola entità a cui verrà sottoposto il portiere della nazionale italiana è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione. Guglielmo inizierà immediatamente il suo percorso di riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese".

Dunque un'assenza di circa un mese, che consentirebbe al portiere di essere a disposizione dell'Italia al Mondiale in caso di qualificazione. Vicario sarà però costretto a saltare diverse sfide cruciali in Premier League: il Tottenham di Igor Tudor infatti al momento è 16esimo in classifica, a +1 sulla zona retrocessione, e dovrà fare a meno del suo titolare. Intanto l'ex Empoli potrebbe lasciare gli spurs e la Premier League nel prossimo calciomercato estivo: su di lui il forte pressing dell'Inter.