Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vicario, guai Tottenham: il portiere si opera. Salta i playoff con l'Italia, in caso di Mondiale...

Assenza forzata per l'estremo difensore azzurro: gli Spurs di Tudor sono in piena lotta per restare in Premier League, zona retrocessione ad un solo punto
3 min
vicarioTottenhamoperazione
Vicario, guai Tottenham: il portiere si opera. Salta i playoff con l'Italia, in caso di Mondiale... © Getty Images

Niente playoff con l'Italia per Guglielmo Vicario. Il portiere del Tottenham (reduce dall'eliminazione in Champions per mano dell'Atletico Madrid) non è rientrato tra i convocati del ct Gennaro Gattuso per le sfide che potrebbero portare gli azzurri a qualificarsi al Mondiale. Non si tratta però di una scelta tecnica: l'estremo difensore infatti sarà costretto a sottoporsi ad un piccolo intervento che lo porterà ad un periodo di stop forzato. Gli spurs hanno comunicato dettagli e tempi di recupero.

Tottenham, Vicario si opera: i tempi di recupero

Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato: "Possiamo confermare che Guglielmo Vicario sarà sottoposto a un intervento chirurgico per un'ernia la prossima settimana. L'intervento di piccola entità a cui verrà sottoposto il portiere della nazionale italiana è stato programmato in modo da avere il minor impatto possibile sulla nostra stagione. Guglielmo inizierà immediatamente il suo percorso di riabilitazione con il nostro staff medico e si spera che possa tornare in campo entro il prossimo mese".

Dunque un'assenza di circa un mese, che consentirebbe al portiere di essere a disposizione dell'Italia al Mondiale in caso di qualificazione. Vicario sarà però costretto a saltare diverse sfide cruciali in Premier League: il Tottenham di Igor Tudor infatti al momento è 16esimo in classifica, a +1 sulla zona retrocessione, e dovrà fare a meno del suo titolare. Intanto l'ex Empoli potrebbe lasciare gli spurs e la Premier League nel prossimo calciomercato estivo: su di lui il forte pressing dell'Inter.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tottenham

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS